Stand: 30.01.2024 11:35 Uhr Neu Zachun: Reetdachhaus geht in Flammen auf

In Neu Zachun bei Hagenow ist ein Reetdachhaus in Flammen aufgegangen. Laut Feuerwehr ist der Brand unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten werden sich aber noch länger hinziehen. Verletzt wurde niemand. Die Eigentümerin war im Garten als das Feuer ausbrach. Von dort aus alarmierte sie die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte eintrafen stand das Haus bereits vollständig in Flammen. Der Dachstuhl sei zum Teil eingestürzt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

