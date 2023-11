Stand: 06.11.2023 11:19 Uhr Neu Wokern: Unbekannte stehlen zwei Sattelauflieger

Unbekannte haben am Montagmorgen in Neu Wokern (Landkreis Rostock) zwei Sattelauflieger zweier Firmen aus einem Gewerbegebiet gestohlen. Ein Angestellter soll die Sattelauflieger am Sonntagnachmittag noch gesehen haben. Laut aktuellen Erkenntnissen der Polizei waren die Auflieger mit Eisenerz sowie mit Düngemittel beladen. Der Gesamtschaden beträgt mindestens 100.000 Euro

