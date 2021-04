Stand: 16.04.2021 18:00 Uhr Neu-Plestlin: Reiterhof brennt fast komplett ab

In Neu-Plestlin bei Jarmen hat ein Feuer die Stallanlagen eines Reiterhofes fast komplett zerstört. Die Feuerwehr konnte 45 Pferde in Sicherheit bringen. Zwei Hunde konnten jedoch nicht aus den brennenden Gebäudeteilen gerettet werden. Laut Feuerwehr konnten sich die Flammen deshalb so schnell verbreiten, weil einer der Ställe komplett aus Holz war. Weil auch sämtliche Futterreserven und Pferdezubehör verbrannten, bittet die Bürgermeisterin der Gemeinde nun um Sachspenden. | 16.04.2021 18:00