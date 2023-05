Stand: 26.05.2023 17:39 Uhr Neu Kaliß übernimmt Ausrichtung des Landeserntedankfests

Nachdem das Landeserntedankfest abgesagt wurde und nicht in der Stadt Tessin (Landkreis Rostock) stattfinden kann, übernimmt das jetzt Neu Kaliß (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Laut Agrarministerium hatte sich die Gemeinde nach der Absage selbst bereit erklärt, das Fest auszurichten. Umweltminister Backhaus dankte am Vormittag dem Landrat des Kreises, Stefan Sternberg und Bürgermeister Burkhard Thees für ihr Engagement. Das Landeserntedankfest soll am 1. Oktober gefeiert werden.

