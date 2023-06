Stand: 09.06.2023 10:31 Uhr Neu Kaliß: Holzerntemaschine in Brand - 250.000 Euro Schaden

Am Donnerstagabend ist in einem Wald bei Neu Kaliß eine Holzerntemaschine in Brand geraten. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Ursache, das Feuer soll im Bereich des Motors ausgebrochen sein. Die Maschine wurde stark beschädigt. Ersten Schätzungen zufolge beträgt der Sachschaden etwa 250.000 Euro. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf den Wald verhindern.

