Stand: 28.03.2022 05:16 Uhr Neu Degtow: 500.000 Euro Schaden bei Brand in Papierlager

Auf einem Recyclinghof in Neu Degtow bei Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) ist ein Papierlager in Brand gesetzt worden. Verletzt wurde bei dem Feuer in der Nacht zu Montag niemand. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa einer halben Million Euro, teilte die Polizei mit. Das Lager samt Überdachung und eine Sortieranlage standen in Flammen. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung. | 28.03.2022 05:15