Stand: 17.04.2023 10:46 Uhr Neu Boltenhagen: Mitarbeiter verhindert Brand im Rinderstall

Ein aufmerksamer Arbeiter hat in Neu Boltenhagen bei Lubmin im Kreis Vorpommern-Greifswald einen Großbrand in einem Rinderstall verhindert. Dort war am Sonntag ein selbstfahrender Futtermischwagen in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Als der Tierbetreuer das Feuer bemerkte, hängte er den Futtermischwagen an einen Traktor und zog ihn rechtzeitig aus dem Stall. Die Feuerwehr rückte mit mehr als 50 Kameraden an und löschte den Brand. Der Schaden wurde auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

