Netto verlegt Sitz von Stavenhagen nach Berlin Stand: 08.04.2022 16:04 Uhr Die Verwaltung des Lebensmittel-Discounters Netto wird von Stavenhagen (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) und dem brandenburgischen Wustermark nach Berlin umziehen. Das teilte Netto-Geschäftsführer Ingo Panknin am Freitagnachmittag mit.

Der Umzug soll bis Ende 2023 abgeschlossen sein. Nach dem Umbau von mehr als 200 der bestehenden Märkte auf das neue Ladenkonzept sei es Zeit, den nächsten Schritt in Richtung Expansion zu gehen, so Panknin. Hierzu gehöre auch die Neuaufstellung der Verwaltung und deren Ansiedlung in Berlin. Die beiden Logistikzentren, aus denen die aktuell 342 Netto-Märkte beliefert werden, bleiben unverändert in Stavenhagen und Wustermark bestehen.

Eines der umsatzstärksten Unternehmen in MV

Wie viele Mitarbeiter am Standort in Stavenhagen von der Verlegung betroffen sind, ist noch nicht bekannt. Netto zählt mit seinen rund 1.300 Beschäftigten zu den umsatzstärksten Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern. 2020 verbuchte Netto nach Angaben eines Unternehmens-Rankings der NordLB Umsätze in Höhe von rund 1,25 Milliarden Euro.

