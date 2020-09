Stand: 29.09.2020 10:44 Uhr Neppermin: Langwierige Löscharbeiten bei brennender Müll-Lagerhalle

In Neppermin auf Usedom ist am Morgen in einer Müll-Lagerhalle ein Brand ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauern nach Angaben der Polizei noch den ganzen Tag an. In der 30 mal 50 Meter großen Halle lagerten Altpapier und Plastikmüll. Das sagte ein Sprecher des betroffenen Abfallentsorgers Alba. Es seien insgesamt 55 Tonnen. Rund 30 Feuerwehrleute sind vor Ort. Sie müssen den dichtgepackten Müll erst einmal auseinanderziehen. | 29.09.2020 10:43