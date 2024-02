Stand: 03.02.2024 14:37 Uhr Neppermin: Feuerwehren proben den Ernstfall

In Neppermin auf Usedom haben rund 50 Feuerwehrleute für den Ernstfall geübt. Auf dem Gelände der Mülldeponie wurde am Sonnabendvormittag ein Unfall mit einem Lkw und zwei Autos nachgestellt. Beteiligt an der Rettungsübung waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Zirchow, Benz, Ückeritz, Pudagla, Ulrichshorst und Mellenthin. Verstärkt wurden sie von 18 Kräften des Rettungsdienstes sowie einer Polizeistreife. Gegen Mittag war die Übung beendet.

