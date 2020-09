Stand: 29.09.2020 15:01 Uhr Neppermin: Brand in Müll-Lagerhalle

In Neppermin auf Usedom ist am Morgen in einer Müll-Lagerhalle ein Brand ausgebrochen. Mittlerweile ist der Brand gelöscht. In der 30 mal 50 Meter großen Halle lagerten Altpapier und Plastikmüll. Die Brandursache ist noch nicht klar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Gutachter soll nun die Brandursache klären. Nach ersten Schätzungen beträgt der Sachschaden rund 100.000 Euro. | 29.09.2020 15:01