Negative Corona-Tests in Rütinger Kita

Die Kita-Kinder und deren Betreuer in der Ortschaft Rüting bei Mühlen Eichsen bleiben vorerst in Quarantäne. Die Corona-Tests bei den 66 Personen sind negativ, teilte der Kreis Nordwestmecklenburg mit. Allerdings gibt es einen positiven Test bei einer Erzieherin der Kita, der bereits bei deren Hausarzt vorgenommen wurde. Auch sie befindet sich in Quarantäne. Das Gesundheitsamt im Kreis Nordwestmecklenburg entscheidet Anfang kommender Woche, wann die zweite Testreihe vorgenommen wird. Dann soll auch über das weitere Vorgehen entschieden werden.

Einrichtung in Rüting vorläufig geschlossen

In einer Kita in Rüting waren am Freitag zwei Coronavirus-Infektionen aufgetreten. Betroffen sind ein Kleinkind und eine Erzieherin. Weil die betroffene Erzieherin in der Kita gruppenübergreifend tätig gewesen sei, sei die Einrichtung vorläufig geschlossen worden, teilte der Landkreis am Freitag mit. Ein Abstrich-Team des Gesundheitsamtes nahm Proben von den 54 Kindern und zwölf Angestellten der Einrichtung.

Robert Koch-Institut informiert

"Es sieht derzeit danach aus, dass das Kleinkind das Virus von zu Hause in die Kita mitgebracht hat", erklärte der Leiter des Gesundheitsamtes, Robert Stach. Da ein Nachweis bei einem Kleinkind eher ungewöhnlich ist, wurde der Fall umgehend dem Robert Koch-Institut (RKI) und dem Landesgesundheitsamt zur weiteren Untersuchung übermittelt.

Quarantäne verhängt

Die 66 Kinder und Kita-Angestellten bleiben vorsorglich in Quarantäne. "Eine gesamte Kita in Quarantäne versetzen zu müssen, ist natürlich zunächst besorgniserregend, aber sehr wichtig, um Infektionsketten zu unterbrechen", so Landrätin Kerstin Weiss (SPD). Der Landkreis wies darauf hin, dass Eltern im Falle eines Verdienstausfalls wegen häuslicher Kinderbetreuung laut Infektionsschutzgesetz eine Entschädigung beantragen können.

