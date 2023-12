Stand: 22.12.2023 10:10 Uhr Negast: Schwer misshandelter Kater eingeschläfert

In Negast bei Stralsund ist ein Kater mit Projektilen im Körper gefunden worden. Wie die Polizei heute mitteilte, hat eine Unbekannte das Tier mit rötlichem Fell und weißen Farbflecken bereits vor über einer Woche bei einer Tierarztpraxis in Negast abgegeben. Das Praxisteam habe es umgehend geröntgt und fand dabei mehrere sogenannte Diabolo-Geschosse in Schädel und Rücken des Katers. Diese Munition wird zumeist aus Luftgewehren oder Luftpistolen verschossen. Dem Tierarzt zur Folge wurde dem Tier die Waffe direkt an den Kopf gehalten. Die Tierärzte mussten den Kater einschläfern, damit er nicht weiter leidet. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 22.12.2023 | 09:00 Uhr