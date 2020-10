Stand: 28.10.2020 07:39 Uhr Negast: 72-jähriger Autofahrer fährt in Hauswand

Ein 72-Jähriger ist in der Nacht zu Mittwoch mit seinem Auto in Negast (Landkreis Vorpommern-Rügen) in eine Hauswand gefahren und hat für erheblichen Schaden gesorgt. Der Mann hatte laut Polizei in einem Kreisverkehr die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in die Fassade eines Einfamilienhauses. Bei dem 72-Jährigen wurde ein Atemalkoholwert von 0,58 Promille festgestellt. | 28.10.2020 07:37