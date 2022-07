Stand: 29.07.2022 15:28 Uhr Neddemin: Autohändler um mehr als 100.000 Euro bestohlen

In Neddemin bei Neubrandenburg haben Diebe bei einem Autohändler mehr als 100.000 Euro Bargeld aus einer verschlossenen Kassette gestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen brachen am späten Donnerstagvormittag bislang Unbekannte in das Wohn- und Geschäftshaus des Autohändlers ein und stahlen das Geld innerhalb einer halben Stunde. Kein Bewohner war anwesend. Das Gebäude liegt an der Orstduchfahrt von Neddemin. Die Kriminalpolizei hat Fingerabrücke und DNA-Spuren gesichert. | 29.07.2022 15:28

