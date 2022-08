Stand: 02.08.2022 15:12 Uhr Neddemin: 10.000 Euro Belohnung für Hinweise nach Diebstahl

Einem Gebrauchtwagenhändler in Neddemin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sind am vergangenen Donnerstag von bislang unbekannten Tätern 145.000 Euro gestohlen worden. Das Geld lag in einem Tresor im Wohn- und Geschäftshaus des Händlers. Der Bestohlene hat jetzt eine Belohnung von 10.000 Euro für Hinweise, die zur Festnahme der Einbrecher führen, ausgesprochen. Wer entsprechende Informationen hat, solle sich an die Polizei wenden. | 02.08.2022 15:11

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 02.08.2022 | 16:30 Uhr