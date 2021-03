Stand: 08.03.2021 14:14 Uhr Feldberger Seenlandschaft: Seeadler beginnen zu brüten

In Mecklenburg beginnen die Seeadler zu brüten. Im Naturpark Feldberger Seenlandschaft haben die ersten Paare ihre Nester bezogen. In Nestnähe sollten sich Wanderer deshalb unbedingt ruhig verhalten, sagt Adler-Experte Fred Bollmann. Denn gerade in der kalten Jahreszeit, seien Störungen in Horstnähe besonders gefährlich. "Dann fliegt das Weibchen vom Nest und Nebelkrähen und Kolkraben nutzen sofort die Gunst der Stunde und hacken die Eier an." Deutschlandweit brüten etwa 800 Seeadlerpaare, über die Hälfte davon in Mecklenburg. | 08.03.2021 14:14