Natürliche Landschaftsfpfleger: Wildpferde in Ivenack Stand: 17.12.2021 11:44 Uhr Vier Wildpferde leben seit diesem Jahr im Tiergarten in Ivenack. Auf 70 Hektar können sich die Hengste der Rasse Konik frei bewegen. Sie sollen helfen, den Pflanzenwuchs zu regulieren.

Dennoch erhalten sie in der kalten Jahreszeit Futter von Jörg Hellwig, dem Waldpädagogen des Tiergartens. Wenn er mit dem Futtereinmer kommt, folgen ihm die Tiere beinahe wie Hunde. Das Futter ist auch Mittel zum Zweck sagt Hellwig: "Na das ist Pferdemüsli, ich muss sagen, das ist ne Droge. Da ist kein Hafer drin, weil arbeiten müssen sie nicht und so fett sollen sie ja nicht gefüttert werden. Aber mit dem kann man die Pferde wirklich da hinbringen, wo man sie hinhaben will." Und das war in den vergangenen Tagen eine eingezäunte Koppel - untypisch, aber nötig, um sie vor Gefahren zu schützen. Denn die Besucher haben die Pferde zuletzt mit vielem gefüttert, was die Tiere krank machen könnte: Kuchen oder auch Salzbrezeln.

Ruhiges Wesen mit Temperament

Die Tiere kommen aus einer größeren Herde in Schleswig-Holstein. Körperhöhe nur etwa 1,50 Meter. Die Rasse Konik stammt aus Polen, der Name bedeutet "kleines Pferdchen" Hellwig beschreibt sie als ausgeglichen: "Die sind unter Gottes freiem Himmel geboren, also die waren noch in keinem Stall drin, haben auch noch nie ein Zaumzeug aufgehabt. Aber Temperament ist drin, obwohl die vom Wesen her wirklich ganz ausgeglichene, ruhige Tiere sind."

Tiere sind Landschaftspfleger

In dem sie ganzjährig über das Gelände grasen, helfen sie, Wiese und Pflanzen kurz zu halten. Sie sind natürliche Landschaftspfleger. Stuten hat die kleine Herde nicht, es soll keine Zucht entstehen. Dennoch gibt es eine natürliche Rangordnung unter den Hengsten. Und die wird mit Beißen und Treten verteidigt, berichtet Hellwig. Ab und an toben sich die Tiere aus und es geht im gestreckten Galopp über die Anlage. "Aber ansonsten wandern die hier recht gemütlich durch den Tiergarten und das ist eben das Schöne. Die verbreiten keine Hektik, die strahlen einfach Ruhe aus und das ist Schöne an den Tieren, resümiert Hellwig.

