Stand: 09.02.2021 13:42 Uhr Nationalpark-Wälder: Keine Gefahr für Spaziergänger

Die Wälder der Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft und Jasmund im Norden Mecklenburg-Vorpommerns können nach Einschätzung von Parkchef Gernot Haffner trotz der großen Schneemengen gefahrlos betreten werden. Es handele sich derzeit um leichten Pulverschnee, sagte Haffner. Es gebe in Wäldern zwar immer die natürliche Gefahr, dass Äste abbrechen, diese werde aber durch den gegenwärtigen Schnee nicht verstärkt. Haffner appellierte an die Spaziergänger, auf den Wegen zu bleiben, um die Wildtiere in den Ruhephasen nicht zu stören. | 09.02.2021 13:41