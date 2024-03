Nationaal Holocaust Museum: Schwesig repräsentiert Deutschland Stand: 10.03.2024 07:24 Uhr Amsterdam, Den Haag, Vlissingen: Drei Tage lang ist Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig in den Niederlanden unterwegs. Mittelpunkt ihrer ersten Auslandsreise als Bundesratspräsidentin ist die Eröffnung des Nationaal Holocaust Museums.

von Anna-Lou Beckmann

Nur wenige Meter trennten an dieser Stelle im ehemaligen jüdischen Viertel Amsterdams Elend und Hoffnung voneinander. Auf der einen Straßenseite lag die "Hollandsche Schowburg". Das Stadttheater war während der Deutschen Besatzungszeit Sammelstelle für fast 50.000 Juden und Jüdinnen, die von dort in Konzentrationslager deportiert wurden. Im Gebäude gegenüber auf der anderen Straßenseite war die einstige Pädagogik-Schule untergebracht. Hier fanden in den 1940er-Jahren jüdische Kinder Schutz. Etwa 600 von ihnen überlebten so den Holocaust. Diese beiden Gebäude bilden nun das neue Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam. Es ist nach Angaben der Verantwortlichen das erste und bislang einzige Museum, das die Geschichte der Judenverfolgung in den Niederlanden zeigt. Etwa 100.000 der damals rund 140.000 niederländischen Juden und Jüdinnen überlebten den Holocaust nicht.

Museumseröffnung durch den König

Nach einer mehrjährigen Umbauphase wird das Staatsoberhaupt, König Willem-Alexander, das neue Museum am Sonntag in Amsterdam eröffnen. Bei der feierlichen Veranstaltung in der portugiesischen Synagoge ist unter anderem Manuela Schwesig (SPD) als Ehrengast geladen. In ihrer Rolle als Bundesratspräsidentin vertritt sie bei diesem Termin den Bundespräsidenten und wird eine Rede halten. Im Vorfeld betonte Schwesig: "Es ist wichtig, dass wir das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus wachhalten. Daraus resultiert zugleich eine Verpflichtung für Gegenwart und Zukunft. Wir müssen alles dafür tun, dass sich solch schreckliche Ereignisse nicht wiederholen." Deutschland hat sich mit rund vier Millionen Euro an den Baukosten beteiligt. Zu der Museumseröffnung ist auch der israelische Staatspräsident Yitzhak Herzog eingeladen. Sein Besuch ist wegen des israelischen Vorgehens in Gaza in den Niederlanden umstritten. Die Behörden rechnen mit Protesten rund um die Veranstaltung.

Wirtschaftsdelegation aus MV dabei

Im weiteren Verlauf des Tages steht für Schwesig ein Besuch im Palast an. Der König hat sie und weitere Staatsgäste zu einem privaten Abendessen eingeladen. Am Montag wird Schwesig außerdem einige politische Gespräche führen - wie etwa mit den vormaligen Vizepräsidenten der EU-Kommission, Frans Timmermanns. Außerdem ist Schwesig mit Mark Rutte verabredet. Der scheidende niederländische Premierminister wird als Nachfolger für NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg gehandelt. Seit dem Start ihrer Reise am Flughafen Rostock-Laage wird Schwesig von einer etwa 20-köpfigen Wirtschaftsdelegation aus Mecklenburg-Vorpommern begleitet. Die Vertreter stammen aus den Bereichen der maritimen Wirtschaft, der Kreislaufwirtschaft und der Bioökonomie. Nach Angaben der Staatskanzlei sind die Niederlande - gemessen an Export und Import – der drittwichtigste Außenhandelspartner Mecklenburg-Vorpommerns. Diese Beziehungen gelte es weiter auszubauen, hieß es. Die Delegation rund um Schwesig wird am Montag die Damen-Werft in Vlissingen besuchen. Der niederländische Schiffbauer hat unter anderem gemeinsam mit der Lürssen-Gruppe den Auftrag für den Bau von vier Fregatten vom Typ F126 erhalten. Das Auftragsvolumen liegt bei geplanten rund fünf Milliarden Euro. Die Rede ist vom größten Auftrag in der Geschichte der deutschen Marine. Ein Teil dieser Schiffe wird in der Peene-Werft in Wolgast gebaut.

