Stand: 07.12.2021 19:02 Uhr Sportgericht reduziert Geldstrafe für Hansa Rostock

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat eine Geldstrafe für Zweitligist Hansa Rostock deutlich reduziert. Wegen mehrerer Fehlverhalten der Hansa-Fans und einem teilweise nicht ausreichenden Ordnungsdienst im Ostseestadion war der Club im November zu Strafen in einer Gesamthöhe von 97.300 Euro verurteilt worden. Nach einer weiteren Verhandlung muss der Club jetzt nur noch 42.300 Euro zahlen, wie der DFB mitteile. Eine Strafe von 10.000 Euro für ein "grob beleidigendes, herabwürdigendes und menschenverachtendes Banner" beim Heimspiel gegen den SV Sandhausen am 17. Oktober rechnete das Sportgericht in diesen Gesamtbetrag mit ein. | 07.12.2021 19:01

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 07.12.2021 | 19:00 Uhr