Nahverkehrs-Warnstreik in MV: Busse und Bahnen fallen aus Stand: 10.02.2025 12:11 Uhr Der kommunale Nahverkehr in Mecklenburg-Vorpommern wird am Montag und Dienstag bestreikt. Grund sind schleppende Tarifverhandlungen.

Wer mit Bus oder Bahn zur Arbeit fährt, muss sich Anfang dieser Woche um eine Alternative kümmern. Die Gewerkschaft ver.di hat für Montag und Dienstag Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr in Mecklenburg-Vorpommern angekündigt. Der Warnstreik hat am Montagmorgen mit Schichtbeginn begonnen und soll am Dienstag mit Schichtende enden. Die Gewerkschaft befindet sich derzeit in Tarifverhandlungen mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband und fordert in diesem Zusammenhang eine Erhöhung der Löhne um 430 Euro monatlich sowie eine jährliche Sonderzahlung in Höhe von 500 Euro.

Diese Nahverkehrsunternehmen streiken in MV

Betroffen von dem Streik sind in Mecklenburg-Vorpommern neun kommunale Nahverkehrsbetriebe in allen Städten und Landkreisen.

Mecklenburg-Vorpommersche Verkehrsgesellschaft (MVVG)

Verkehrsbetrieb Greifswald GmbH (VBG)

Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald (VVG)

Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen GmbH (VVR)

Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim (VLP)

Nahbus Nordwestmecklenburg GmbH

Nahverkehr Schwerin GmbH (NVS)

Rostocker Straßenbahn AG (RSAG)

Regionalbus Rostock GmbH (Rebus)

In der Hansestadt Rostock ist einer Sprecherin zufolge auch der Fährverkehr zwischen Gehlsdorf und Kabutzenhof betroffen. Die Fähre der Weißen Flotte zwischen Warnemünde und Hohe Düne sei vom Streik ausgenommen, hieß es.

Vereinzelt gibt es Notfahrpläne

In einigen Teilen des Landes rollt der Verkehr jedoch, unter anderem mit Notfahrplänen. Planmäßig fahren die Busse in Mirow, Feldberg und Neustrelitz. Der Stadtverkehr Neubrandenburg wird nicht bestreikt.

Ver.di: "Warnstreiks könnten kurzfristig ausgesetzt werden"

Ver.di zeigte sich am Freitagnachmittag enttäuscht über die ihrer Meinung nach Verzögerungstaktik der Arbeitgeberseite. Man habe ein schriftliches Angebot von den Arbeitgebern erwartet, das aber nicht eingegangen sei, teilte ein ver.di-Sprecher mit. "Wir hatten klar und transparent kommuniziert, dass wir bei einem schriftlichen Angebot, welches die Tarifkommission als verhandlungsfähig akzeptieren kann, von Warnstreiks absehen würden. Das ist nicht geschehen", erklärte Sascha Bähring, Verhandlungsführer der Gewerkschaft. Die Tarifverhandlungen gelten für etwa 2.800 Beschäftige im Land.

Arbeitgeberverband: Forderung unangemessen

Bähring forderte die Arbeitgeberseite erneut auf, ein Angebot vorzulegen, diesmal bis Montag, 18 Uhr. Möglicherweise könne dann der Warnstreik auch kurzfristig ausgesetzt werden, so Bähring. Der Kommunale Arbeitgeberverband kündigte ein Angebot für Dienstag, 11. Februar, an. Die Forderung nach 430 Euro monatlich mehr mit einer Laufzeit von zwölf Monaten bezeichnete Geschäftsführerin Carola Freier allerdings als unangemessen - es würde für die kommunalen Nahverkehrsunternehmen jährlich 17,5 Millionen Euro mehr an Personalkosten bedeuten. Das sei wirtschaftlich nicht zu leisten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 09.02.2025 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Öffentlicher Nahverkehr