Stand: 30.01.2020 17:32 Uhr - NDR 1 Radio MV

Nahverkehr: Warnstreik in Ludwigslust-Parchim

Die Warnstreiks im Nahverkehr in Mecklenburg-Vorpommern werden fortgesetzt: Nachdem am Donnerstag der öffentliche Nahverkehr im Landkreis Nordwestmecklenburg bestreikt wurde, sind am Freitag Arbeitsniederlegungen im Landkreis Ludwigslust-Parchim geplant. Betroffen sein werden die Verkehre der Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim mbH. Der Warnstreik beginnt nach Gewerkschaftsangaben mit Dienstbeginn und endet mit dem Ende des Betriebstages. Personen, die am Freitag auf den Linien- und Schülerverkehr angewiesen sind, sollten sich nach einer Alternative umsehen.

Donnerstag: Warnstreik in Nordwestmecklenburg

Am Donnerstag hatte ein erneuter Warnstreik der Busfahrer den öffentlichen Nahverkehr im Landkreis Nordwestmecklenburg lahmgelegt. Betroffen war das Unternehmen Nahbus, das für den Schülerverkehr, den Stadtverkehr Wismar und alle anderen Linien im Landkreis zuständig ist. Der Streik wirkte sich auf rund 14.000 Fahrgäste aus, die Hälfte davon Schüler. Es war bereits der dritte Warnstreik der Busfahrer in Nordwestmecklenburg innerhalb von drei Wochen. Der Ausstand betraf nur das Unternehmen Nahbus.

Gewerkschaft fordert deutliche Gehaltssteigerung

Ver.di fordert unter anderem eine Erhöhung der Gehälter für Bus- und Straßenbahnfahrer um 2,06 Euro pro Stunde und einen Angleichungsschritt an andere Tarifgebiete von 100 Euro. Das würde in etwa einem Plus von 15 Prozent entsprechen. Die Arbeitgeber hatten in der dritten Verhandlungsrunde am Dienstag ein Angebot vorgelegt, das die Gewerkschaft als zu niedrig zurückwies. Am 17. Februar sollen die Verhandlungen in Rostock fortgesetzt werden.

