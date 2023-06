Stand: 03.06.2023 06:19 Uhr Nahe Schwerin: Motorradfahrer nach Unfall in Lebensgefahr

Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall nahe Schwerin lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte der 21-Jährige am Freitagabend auf der Bundesstraße 104 in einer Kurve die Kontrolle über seine Maschine verloren. Er stürzte so schwer, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die B104 wurde im Bereich der Unfallstelle für etwa vier Stunden voll gesperrt. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

