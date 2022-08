Stand: 27.08.2022 17:35 Uhr Nahe Sanitz: Vier Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Bei einem Unfall zwischen Sanitz und Dänschenburg (Kreis Vorpommern-Rügen) sind vier Menschen schwer verletzt worden. Ein 63 Jahre alter Autofahrer verlor laut Polizei in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Der 63-Jährige sowie die 50-jährige Fahrerin des anderen Autos und deren Sohn wurden mit einem Rettungswagen in die Uniklinik nach Rostock gebracht. Der Familienvater auf dem Beifahrersitz der 50-Jährigen wurde von einem Hubschrauber ins Greifswalder Uniklinikum geflogen. Der 63-Jährige sei auf nasser Straße zu schnell gefahren, so die Polizei. | 27.08.2022 17:34

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 27.08.2022 | 18:00 Uhr