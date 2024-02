Nächsten Freitag erneut Warnstreiks im ÖPNV Stand: 23.02.2024 17:50 Uhr Die Gewerkschaft ver.di hat für den 1. März in Mecklenburg-Vorpommern wieder einen Warnstreik im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) angekündigt.

Fahrgäste von Bus und Bahn in Mecklenburg-Vorpommern müssen sich am Freitag erneut auf Einschränkungen einstellen. Beschäftigte des öffentlichen Nahverkehrs und der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen sind aufgerufen, die Arbeit für einen Tag niederzulegen. Damit seien Nahverkehrsbetriebe in nahezu allen Landesteilen betroffen, heißt es. Es gebe aber auch Ausnahmen. Bei den Neubrandenburger Verkehrsbetrieben würden zum Beispiel nicht gestreikt.

Zahlreiche Forderungen für Beschäftigte

Der Warnstreik soll am Freitag um 0 Uhr beginnen und um 23.59 Uhr enden. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten zusätzliche Urlaubstage. Außerdem soll unter anderem ein Samstagszuschlag mit 30 Prozent eingeführt und die Schichtzeit für Beschäftigte im Fahrdienst auf maximal zehn Stunden begrenzt werden. Da es um den Manteltarifvertrag geht, sind Entgelte und Wochenarbeitszeit in diesem bundesweiten Tarifstreit kein Thema.

Ver.di: "Angebot reicht nicht"

Sascha Bähring, Verhandlungsführer von ver.di Nord, sagte, man habe sich bewusst für nur einen Streiktag entschieden. Aber das bisherige Angebot der Arbeitgeber reiche nicht aus, um die Situation der Beschäftigten zu verbessern, so Bähring. Die Tarifverhandlungen sollen am 4. März fortgesetzt werden.

Die zentrale Streikkundgebung wird am Freitag in Schwerin stattfinden. Zudem ist die Übergabe einer Petition geplant.

