Stand: 19.09.2021 08:54 Uhr Nachwuchssportler und Sportvereine ausgezeichnet

In Neubrandenburg sind am Sonnabend 24 der erfolgreichsten Nachwuchssportler des Mecklenburg-Vorpommerns vom Landessportbund, der Sportjugend und dem Sozialministerium ausgezeichnet worden. Darunter war Bahnradfahrerin Lea Sophie Friedrich vom Schweriner SC, die in Tokio olympisches Silber geholt hatte. Vergeben wurde zudem Förderpreis des Landes "kinder- und jugendfreundlicher Sportverein". Die jeweils ersten Preise gingen an die Rostocker Breakdance ConneXion, den Handballclub Vorpommern-Greifswald und den Stralsunder Handballverein. | 19.09.2021 08:53