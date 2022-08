Stand: 24.08.2022 16:33 Uhr Nachfrage nach Energie-Beratung gestiegen

Wegen der steigenden Energiepreise suchen immer mehr Menschen in Mecklenburg-Vorpommern Hilfe und Beratung bei der Verbraucherzentrale des Landes und deren Partnern. Wie die auch für Verbraucherschutz zuständige Justizministerin Jacqueline Bernhardt (Linke) am Mittwoch sagte, verdoppelte sich binnen eines Jahres die Nachfrage. So habe es im ersten Halbjahr 2021 knapp 600 Beratungsgespräche zum Thema Energie gegeben, in den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 bereits 1300. | 24.08.2022 16:00