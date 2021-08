Nachdrucke von alten Wahlplakaten in MV erzürnen den Kreml Stand: 27.08.2021 16:39 Uhr In mehreren Städten Mecklenburg-Vorpommerns aufgetauchte Nachdrucke von Wahlplakaten, die teils mehr als 70 Jahre alt sind, haben Russland auf den Plan gerufen. "Unsere Reaktion ist negativ, ablehnend", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Staatsagentur Tass zufolge am Freitag.

Die kritisierten Wahlplakate tauchten vor einigen Tagen unter anderem an Laternenmasten in Teterow, Bützow und Wismar auf. Die Nachdrucke der Originalplakate sind aus dem Jahr 1949 und werben für die erste deutsche Bundestagswahl. Sie stammen von den Parteien CDU, CSU und SPD. Auf den Plakaten der Unionsparteien ist Deutschland in den Grenzen vor dem Zweiten Weltkrieg zu sehen, versehen mit der Forderung nach einem ungeteilten Deutschland. Wer sie dort aufgehängt hat, ist laut Polizei noch unklar. Alle Nachdrucke hätten kein Impressum, hieß es.

Kreml glaubt nicht, das Deutschland die territoriale Unversehrtheit der Russischen Föderation infrage stellt

"Wir haben die Berichte der Medien dazu gesehen", zitiert die TASS Kremlsprecher Peskow. Demnach geht Russland davon aus, dass die 72 Jahre alten Plakate nichts mit der aktuellen Haltung Berlins zu tun hätten. Nach der Niederlage im Zweiten Weltkrieg und nach der Potsdamer Konferenz von 1945 musste Deutschland den nördlichen Teil Ostpreußens an die Sowjetunion abgeben. Königsberg wurde in die Russische Föderative Sowjetrepublik (RSFSR) eingegliedert und 1946 in Kaliningrad umbenannt. "Selbstverständlich stellt das offizielle Berlin die territoriale Unversehrtheit der Russischen Föderation nicht in Frage. Aber natürlich ist es auch wichtig, die territorialen Bestrebungen bestimmter politischer Kräfte in Deutschland zu verstehen", sagte Peskow mit Blick auf die Bundestagswahl am 26. September.

