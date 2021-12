Nach tödlichem Unfall mit Radfahrerin: Haftstrafe für Raser Stand: 17.12.2021 14:14 Uhr Ein 21 Jahre alter Autofahrer muss für mehr als zwei Jahre ins Gefängnis. Er hatte in Sievershagen eine Radfahrerin überfahren, die bei Grün die Straße überquerte.

Weil er beim Rasen und Überholen eine Radfahrerin getötet hat, muss ein Autofahrer aus Rostock nun endgültig ins Gefängnis. Das Landgericht Rostock verurteilte den 21-Jährigen am Freitag in einer Berufungsverhandlung zu zwei Jahren und drei Monaten Freiheitsstrafe, wie eine Gerichtssprecherin sagte. Die Kammer befand den Mann der fahrlässigen Tötung und der Gefährdung des Straßenverkehrs für schuldig.

Keine Reue gezeigt

Der Verurteilte hatte laut Gericht im August 2020 auf der Bundesstraße 105 in Sievershagen bei Rostock mehrfach auf einer Linksabbiegerspur überholt, war mit mindestens 110 Stundenkilometer an eine Ampel herangefahren und hatte das Rot-Zeichen übersehen. Er rammte die 52 Jahre alte Radfahrerin, die gerade die Straße überquerte. Die Mutter dreier Kinder wurde etwa 40 Meter durch die Luft geschleudert und starb noch am Unfallort. Der Verurteilte hat nach Angaben der Gerichtssprecherin keine glaubhafte Reue gezeigt. Bereits sein Verhalten unmittelbar nach dem Unfall hatte Unmut erregt. Er hatte sich angeblich telefonisch um einen Ersatz für seinen demolierten Mietwagen erkundigt, statt sich um die verletzte Frau zu kümmern.

Urteil nach Jugendstrafrecht

Mit seinem Urteil bestätigte die Kammer das Strafmaß, das vom Amtsgericht in der ersten Instanz verhängt wurde. Gegen das Urteil hat der 21-Jährige kein Rechtsmittel mehr. Im ersten Verfahren war der Rostocker zu einer Haftstrafe in gleicher Höhe, aber nach Erwachsenenstrafrecht, verurteilt worden. Da er zum Tatzeitpunkt erst 20 Jahre alt war, wandte die Strafkammer des Landgerichts das Jugendstrafrecht an. Nun wird er die Haft im Jugendgefängnis Neustrelitz absolvieren, hieß es. Mit dem Berufungsurteil entsprach die Kammer der Forderung der Staatsanwaltschaft. Ihm wurde außerdem die Fahrerlaubnis entzogen. Die Verteidigung hatte eine Bewährungsstrafe für ihren Mandanten verlangt.

Wieder Unfall mit Radfahrerin

Unterdessen wurde am Donnerstagnachmittag auf der Landstraße zwischen Picher und Bresegard (Landkreis Luwigslust-Parchim) eine 65 Jahre alte Radfahrerin schwer verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein Pkw das Fahrrad beim Überholen seitlich erfasst haben, worauf die

Fahrradfahrerin stürzte. Sie erlitt unter anderem eine schwere Schulterverletzung und kam anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 17.12.2021 | 14:00 Uhr