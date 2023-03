Nach tödlichem Schuss in Jarmen: Nähere Umstände weiter unklar Stand: 19.03.2023 16:14 Uhr Auch zwei Tage nach dem tödlichen Schuss eines Polizeibeamten auf einen 32-Jährigen in Jarmen liegen die näheren Umstände des Vorfalls weiterhin im Dunkeln. Der Mann soll sich in einer "psychischen Ausnahmesituation" befunden haben.

Es müssen dramatische Szenen gewesen sein, die sich am frühen Freitagabend in Jarmen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) abgespielt haben. Drei Polizeibeamte fahren zu einem Einsatz, einer von ihnen wird schwer verletzt und am Ende verliert ein anderer Mensch sein Leben. Viele Fragen sind nach dem Vorfall noch offen, allmählich sickern aber erste mögliche Details durch.

Alarmierung wegen "psychischer Ausnahmesituation"

Zu dem Einsatz war es gegen 17.50 Uhr in der Jarmener Innenstadt gekommen. Wie eine Polizeisprecherin auf NDR Anfrage mitteilte, waren die Beamten zu einem Haus gerufen worden, wo sich ein Mann in einer "psychischen Ausnahmesituation" befunden haben soll. Gegen ihn sollte ein Haftbefehl vollstreckt werden, heißt es aus Medienberichten. Dann eskalierte die Situation. Der 32-Jährige soll einen der drei Beamten mit einem großen Messer angegriffen haben. Unbestätigten Meldungen zufolge soll es sich dabei um ein Samurai-Schwert gehandelt haben. Nach Polizeiangaben wurde ein 47-jähriger Beamter durch den Angriff schwer verletzt.

Tatverdächtiger sollte "angriffsunfähig gemacht werden"

Um den Tatverdächtigen "angriffsunfähig zu machen" , kam es zum Einsatz der Dienstwaffe, so die Polizei. Der Mann sei an den schweren Schussverletzungen noch am Ort des Geschehens verstorben. Der verletzte Beamte musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Wer den tödlichen Schuss abgegeben hat, ist derzeit noch nicht bekannt. Aus Medienberichten heißt es, der Schuss soll von dem direkt angegriffenen Polizisten abgefeuert worden sein.

Weitere Einzelheiten frühestens am Montag

Die Kriminalpolizeiinspektion Anklam hat noch am Freitag die Ermittlungen übernommen und Zeugen befragt. Über Ergebnisse werde die zuständige Staatsanwaltschaft in Stralsund aber frühestens am Montag informieren, hieß es weiter. Auch die Handlungen des Polizisten sind Teil der Untersuchungen. Zwar sind die Streifenbeamten auf solche Situationen geschult, so ein Sprecher der Gewerkschaft der Polizei (GdP), doch im Ernstfall würden sie unter extremer psychischer Anspannung stehen. "Man muss in Bruchteilen von Sekunden die richtige Entscheidung treffen" , so der Sprecher.

Erste Stimmen aus der Politik

Auch aus der Landespolitik haben sich bereits Vertreter zu dem Vorfall geäußert. Die AfD in Mecklenburg-Vorpommern nahm den Vorfall zum Anlass, ihre Forderung nach Ausstattung der Schutzpolizisten mit Elektroschockern, sogenannten Tasern, zu erneuern. Nikolaus Kramer, AfD-Fraktionsvorsitzdener im Landtag, ist davon überzeugt: "Distanz-Elektroimpulsgeräte müssen zur Standardausrüstung der Landespolizei gehören." Es stelle sich die Frage, ob der Einsatz eines solchen Tasers den Einsatz der Schusswaffe womöglich hätte verhindern können, so Kramer.

Der FDP-Landtagsabgeordnete David Wulff mahnte, die Ermittlungen abzuwarten und "jetzt keine Diskussion bezüglich des Schusswaffengebrauchs von Polizisten zu eröffnen". Laut Wulff würde es an Resepkt vor der Polizei und anderen Hilfskräften mangeln: "Was auch immer in Jarmen geschah, es drängt sich die Frage auf, wer eigentlich diejenigen schützt, die für uns tagtäglich Schutz, Sicherheit und Ordnung gewährleisten."

