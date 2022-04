Nach gekippter Hotspot-Regel in MV: Viele tragen weiterhin Maske Stand: 23.04.2022 16:00 Uhr Wenige Tage vor ihrem Auslaufen ist die Corona-Hotspot-Regel in Mecklenburg-Vorpommern gerichtlich gekippt worden. Damit entfällt unter anderem die Maskenpflicht im Einzelhandel. Viele Menschen tragen jedoch weiterhin einen Mund-Nasen-Schutz.

Obwohl es keine Pflicht mehr gibt, sind beim Shoppen in Mecklenburg-Vorpommerns Innenstädten nicht schlagartig alle Masken gefallen. Vielmehr sei es aktuell ein gemischtes Bild, so Rostocks Citymanager Peter Magdanz: "Die meisten benutzen die Maske nach wie vor, obwohl alle Geschäfte die Aufforderung zum Maskentragen entfernt haben. Ich denke mal, es wird sich langsam durchsetzen", sagte er am Samstag. Ähnlich sei die Situation in anderen Städten im Land.

Weiterhin vergleichsweise hohe Corona-Inzidenzen

Mit Blick auf die weiterhin vergleichsweise hohen Corona-Inzidenzen sagte Magdanz weiter: "Die Leute sind vernünftiger als man mitunter denkt." Dennoch finde er es gut, dass es nun die Option zum Einkaufen ohne Maske gibt. Möglich ist das, weil das Oberverwaltungsgericht in Greifswald am Freitag die Hotspot-Regel gekippt hat. Der Landtag hatte diese im März beschlossen, die AfD-Landtagsfraktion hatte dagegen geklagt.

Urteil: Hotspot-Regel verstößt gegen das Bundesgesetz

Der Landtag in Schwerin hatte am 24. März das gesamte Bundesland zum Corona-Hotspot erklärt, um flächendeckend die damals geltenden Schutzmaßnahmen weiterführen zu können. Allerdings verstößt das nach Überzeugung der OVG-Richter gegen das Bundesgesetz. Ohne die Gerichtsentscheidung wäre die Regelung am 27. April ausgelaufen. So aber ergeben sich für die Menschen im Land bereits mit dem Wochenende wichtige Veränderungen. Dazu gehört neben dem Wegfall der Maskenpflicht im Einzelhandel auch, dass Kinos und Theater wieder die volle Platzkapazität ihrer Säle nutzen können.

