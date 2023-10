Nach der Sturmflut: Mehrere Überschwemmungen in Vorpommern Stand: 21.10.2023 22:32 Uhr Der Sturm und die Flut haben in der Nacht zum Sonnabend in Mecklenburg-Vorpommern Schäden angerichtet. Mehrere Gemeinden sind noch vom Hochwasser bedroht, mussten aber bisher nicht evakuiert werden.

Der Sturm und das Hochwasser in der Nacht zum Sonnabend haben auch in Mecklenburg-Vorpommern Spuren hinterlassen. In Wieck auf dem Darß ist ein Deich gleich an zwei Stellen gebrochen. An mehreren Stellen droht er noch zu brechen. Dort sind 75 Häuser gefährdet. Trotz leicht sinkender Pegelstände gibt es laut der Feuerwehr noch keinen Grund zur Entwarnung.

Auf der gegenüberliegenden Boddenseite bedroht das Hochwasser zwei weitere Dörfer. In Michaelsdorf und Neuendorf-Heide wurden die etwa 100 Einwohner informiert und mit Sandsäcken versorgt. Laut Einsatzleiter sei die Lage nicht gefährlich, aber unter Beobachtung.

Promenadenweg in Sassnitz stark beschädigt

In Sassnitz riss die Flut fast alle Steinplatten des Promenadenwegs weg. Der Bürgermeister der Stadt rechnet mit Schäden im dreistelligen Millionenbereich. Ebenfalls auf Rügen wurden auf den Kaianlagen des Hafens von Stahlbrode zahlreiche Pflastersteine herausgebrochen. Im Hafen selbst rissen sich mehrere Boote los. In Graal-Müritz spülten die Sturmwellen östlich der Seebrücke auf rund einen Kilometer Länge etwa drei bis acht Meter der Dünen weg. Einige Abschnitte des Strandes wurden nach Angaben der Bürgermeisterin vorübergehend gesperrt. Die Seebrücke und die Strandaufgänge rechts und links davon können genutzt werden. Auch in Ahrenshoop schwemmte die Sturmflut Teile des Sandstrandes weg.

VIDEO: Sturmflut zerstört Mole in Sassnitz (2 Min)

Straßen überflutet, Bäume umgestürzt

Unter anderem in Rostock, Wismar und bei Pötenitz (Landkreis Nordwestmecklenburg) mussten wegen Hochwassers Straßen gesperrt werden. In Wismar liefen einige Keller voll Wasser. Anderenorts behinderten umgestürzte Bäume den Verkehr, bis sie von den Feuerwehren weggeräumt wurden. Der Sturm beschädigte ein Haus in Sagard und ein Hotel in Binz auf Rügen. Auch ein Wagon des "Rasenden Rolands" wurde von einem Baum getroffen. Aber nirgends in Mecklenburg-Vorpommern gab es Verletzte.

Scheitelpunkt nach Mitternacht überschritten

Nachdem die Sturmflut gegen Mitternacht ihren Scheitelpunkt erreicht hatte, sanken die Pegelstände wieder ab. In der Spitze wurden etwa in Wismar und Timmendorf auf Poel Wasserstände erreicht, die bis zu 1,60 Meter über dem mittleren Wasserstand lagen. Weiter östlich stieg das Wasser nicht ganz so hoch. Dafür wehten am Freitagabend etwa auf Rügen stramme Orkanböen mit mehr als 130 km/h.

Küstenorte gut vorbereitet

Viele Orte in Küstennähe hatten sich bereits seit Donnerstag auf Sturm und Hochwasser vorbereitet. Unter anderem wurde in Greifswald das Sperrwerk geschlossen, in Wismar wurden zahlreiche Sandsäcke verbaut. Die Feuerwehren räumten schon am Freitag vereinzelt umgestürzte Bäume von den Straßen - zum Beispiel bei Mukran auf der Insel Rügen und vielerorts an der Mecklenburgischen Seenplatte. Der Fährverkehr wurde wegen des Sturmes zeitweise eingeschränkt. Zahlreiche Verbindungen etwa nach Dänemark und Schweden, aber auch zwischen Rügen und Hiddensee fielen aus. Sonnabendvormittag wurde der Betrieb unter anderem zwischen Rostock und Gedser wieder aufgenommen.

Weitere Informationen Sturm-Stärken: Von Windstille bis zum Orkan Die Stärke des Windes wird in Beaufort gemessen. Die Sturm-Skala reicht von Windstille bis Orkan. Unsere Bildergalerie verrät, wie sich die einzelnen Stufen unterscheiden. Bildergalerie

Stürme über der Ostsee keine Seltenheit

Die Ostsee-Küste wird immer wieder von verheerenden Sturmfluten heimgesucht. Bei der schwersten Sturmflut an der südwestlichen Ostseeküste starben 1872 etwa 275 Menschen. Vom Hochwasser getroffen wurden zahlreiche Orte an der dänischen und deutschen Küste. Die Insel Usedom wurde in zwei Teile gerissen. Das Wasser stand bis zu 2,80 Metern über Normal.

Hinweis der Redaktion: In einer früheren Version des Artikels hieß es, das BSH habe einen Wasserstand von 200 Zentimetern über Normalnull für Wismar erwartet. Wir haben die Information entsprechend korrigiert.

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 21.10.2023 | 19:30 Uhr