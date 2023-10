Nach der Sturmflut: MV ist glimpflich davongekommen Stand: 21.10.2023 09:21 Uhr Der erste große Sturm des Herbstes hat mit Orkanböen das Wasser der Ostsee donnernd gegen Strände und Steilküsten getrieben, Hafenanlagen und Straßen wurden überschwemmt. Mecklenburg-Vorpommern kam jedoch vergleichsweise glimpflich davon.

Überschwemmte Straßen, herabfallende Äste, aber bislang keine größeren Schäden und keine Meldungen über Verletzte: An der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns sind die Pegelstände nach der Sturmflut in der Nacht zum Sonnabend langsam wieder gesunken. Gegen Mitternacht wurden In der Spitze wurden etwa in Wismar und Timmendorf auf Poel Wasserstände erreicht, die bis zu 1,60 Meter über dem mittleren Wasserstand lagen. Weiter östlich stieg das Wasser nicht ganz so hoch. Dafür wehten am Freitagabend etwa auf Rügen stramme Orkanböen mit mehr als 130 km/h.

Weitere Informationen Liveticker zu Sturmflut in MV: Viele Pegelstände in der Nacht gesunken An weiten Teilen der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns sind die Pegelstände in der vergangenen Nacht gesunken. Offenbar ist MV glimpflich davongekommen.. mehr

Baum trifft Wagon des "Rasenden Rolands"

Durch den Sturm wurden auf Rügen ein Hotel in Binz und ein Einfamilienhaus in Sagard beschädigt. Zudem fiel nach Angaben der Polizei ein Baum auf einen Wagon der Kleinspurbahn "Rasenden Roland". Auch der Hafen Stahlbrode wurde in Mitleidenschaft gezogen. Laut Polizei wurden zahlreiche Pflastersteine durch die Wellen herausgespült.

Tausende Sandsäcke in Wismars Altstadt

In Wismar überschwemmte das Hochwasser in der Nähe des Hafens Straßenzüge und Parkplätze. Hausbesitzer und Gewerbetreibende in der Altstadt sicherten ihre Gebäude mit mehreren tausend Sandsäcken. Auch in Warnemünde stieg das Wasser deutlich an. Die Promenade am Alten Strom wurde nicht überspült, aber die Westmole stand komplett unter Wasser. In Rostock musste am Stadthafen die L22 "Am Strande" wegen Überschwemmungen vorübergehend gesperrt werden. In Binz auf Rügen kippte eine vom Sturm entwurzelte Birke auf ein Auto. In Ahrenshoop schwemmte die Sturmflut Teile des Sandstrandes weg. In Graal-Müritz brach die Dünenkante an einigen Abschnitten um einen halben Meter ab. Einige Strandabschnitte wurden vorübergehend gesperrt.

Küstenorte gut vorbereitet

Schon am Freitagnachmittag waren Sturmböen bis Windstärke 10 über Mecklenburg-Vorpommern gefegt. Die Feuerwehren räumten vereinzelt umgestürzte Bäume von den Straßen - zum Beispiel bei Mukran auf der Insel Rügen und vielerorts an der Mecklenburgischen Seenplatte. Viele Städte in Küstennähe hatten sich bereits am Donnerstag auf Sturm und Hochwasser vorbereitet, unter anderem wurde in Greifswald das Sperrwerk geschlossen.

VIDEO: Hochwassergefahr an der Küste zwischen Wismar und Greifswald (6 Min)



Fährverkehr eingeschränkt

Der Fährverkehr wurde wegen des Sturmes zeitweise eingeschränkt. Zahlreiche Verbindungen etwa nach Dänemark und Schweden, aber auch zwischen Rügen und Hiddensee fielen aus. Am Sonnabendvormittag wollten die Scandlines-Fähren den Betrieb zwischen Rostock und Gedser wieder aufgenommen.

Weitere Informationen Sturm-Stärken: Von Windstille bis zum Orkan Die Stärke des Windes wird in Beaufort gemessen. Die Sturm-Skala reicht von Windstille bis Orkan. Unsere Bildergalerie verrät, wie sich die einzelnen Stufen unterscheiden. Bildergalerie

Stürme über der Ostsee keine Seltenheit

Die Ostsee-Küste wird immer wieder von verheerenden Sturmfluten heimgesucht. Bei der schwersten Sturmflut an der südwestlichen Ostseeküste starben 1872 etwa 275 Menschen. Vom Hochwasser getroffen wurden zahlreiche Orte an der dänischen und deutschen Küste. Die Insel Usedom wurde in zwei Teile gerissen. Das Wasser stand bis zu 2,80 Metern über Normal.

Hinweis der Redaktion: In einer früheren Version des Artikels hieß es, das BSH habe einen Wasserstand von 200 Zentimetern über Normalnull für Wismar erwartet. Wir haben die Information entsprechend korrigiert.

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 21.10.2023 | 06:00 Uhr