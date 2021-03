Nach der Freigabe: Impfungen mit AstraZeneca wieder gestartet Stand: 19.03.2021 16:10 Uhr Nachdem der Corona-Impfstoff AstraZeneca wieder freigegeben worden ist, wird er auch in Mecklenburg-Vorpommern wieder eingesetzt – aber noch nicht überall.

Im Kreis Vorpommern-Rügen wurden die Impfungen im Impfzentrum Stralsund und allen Außenstellen wieder aufgenommen. Dort finden am Sonnabend auch die Sonderimpfungen für Lehrer und Erzieher statt. Auch in den Kreisen Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Greifswald geht es weiter. Einzige Ausnahmen sind die Städte Greifswald - dort wird das Impfzentrum bis Montag umgebaut - und Anklam. In Anklam werden nur Senioren über 80 Jahre geimpft, bei denen der AstraZeneca-Impfstoff nicht eingesetzt wird.

In Rostock geht es am Montag weiter

In Rostock gibt es sonnabends generell keine Impftermine. Dort geht es am Montag weiter. Auch in den Landkreisen Rostock und Nordwestmecklenburg werden frühestens am Montag wieder Corona-Impfungen gesetzt. Die Information zum Neustart kam zu kurzfristig, um die Logistik früher wieder hochzufahren, hieß es. In Nordwestmecklenburg wird jedoch daran gearbeitet, mit mobilen Teams Lehrer und Erzieher zu impfen, sagte ein Sprecher des Landkreises.

Stornierte Termine werden nachgeholt

In Schwerin ist der Betrieb bereits wieder hochgefahren worden. In der kommenden Woche sollen rund 1.100 stornierte Termine nachgeholt werden. Im Kreis-Ludwigslust Parchim kamen bereits einige Impfwillige spontan in die Krankenhäuser. Dort starten die regulären Termine wieder am kommenden Dienstag. Lehrer und Erzieher werden vom kommenden Freitag an weiter geimpft.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: Hausarztimpfungen nach Ostern? Zur Stunde beraten Bund und Länder darüber, wie die Impfkampagne beschleunigt werden kann. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Weitere Informationen 1 Jahr Corona und wir in MV Vor einem Jahr haben sich in Mecklenburg-Vorpommern die ersten Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Der NDR blickt auf eine turbulente Zeit zurück. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 19.03.2021 | 17:00 Uhr