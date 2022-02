Nach dem Sturm geht das Aufräumen weiter Stand: 19.02.2022 14:12 Uhr Nach dem das Sturmtief "Zeynep" über Mecklenburg-Vorpommern hinweggezogen ist, sind die Feuerwehren noch vielerorts im Einsatz, umgestürzte Bäume von den Straßen zu räumen oder von den Dächern zu holen.



In Vorpommern mussten die Rettungskräfte zu mehr als 800 Einsätzen ausrücken, im Westen Mecklenburgs waren es rund 630, so eine vorläufige Bilanz. In Stralsund und in Rostock zählte die Feuerwehr bis in die frühen Morgenstunden jeweils 80 Einsätze. Einige Menschen wurden durch umstürzende Bäume verletzt. Meist habe es sich aber um Sachschäden gehandelt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Während der Fahrt getroffen

Unter anderem wurde ein Autofahrer leicht verletzt, als er in Zurow (Landkreis Nordwestmecklenburg) mit seinem Wagen gegen einen auf die Straße gestürzten Baum fuhr, wie die Polizei mitteilte. Der 58 Jahre alte Mann musste mit einer Gehirnerschütterung in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch bei Semlow (Kreis Vorpommern-Rügen) wurde ein Autofahrer leicht verletzt, als sein Auto während der Fahrt von einem Baum getroffen wurde.

Baum kracht auf Haus

Weiter östlich im Gebiet um Neubrandenburg gab es für Polizei, Feuerwehr und Technisches Hilfswerk im Laufe der Nacht immer mehr Einsätze. "Die Telefone laufen so langsam heiß bei uns", sagte ein Sprecher der Feuerwehr in der Nacht. Die Leitstelle im Kreis Mecklenburgische Seenplatte stellte am frühen Morgen weitere Einsätze in Waldgebieten ein. Das Risiko für die Kameraden sei zu hoch, so ein Sprecher, auch die Kapazitäten reichten kaum noch aus. Überall im Land mussten Straßen gesperrt werden. Auch die A14 zwischen Wismar und Schwerin war betroffen. Unter anderem in Rossin bei Ducherow stürzte ein Baum auf ein Haus. Der Schaden ließ sich noch nicht absehen. In Pruchten (Kreis Vorpommern-Rügen) droht nach Angaben des Kreises ein Haus einzustürzen, nachdem ein Baum aufs Dach gefallen war. In zahlreichen Orten fiel der Strom aus.

Hochwasser kommt später

Der Sturm fegte mit Orkanböen übers Land, die am Dornbusch auf Hiddensee eine Spitzengeschwindigkeit von 172 km/h erreichte. Der Deutsche Wetterdienst verlängerte seine Unwetterwarnung für Mecklenburg-Vorpommern zunächst bis in den Vormittag , hob sie inzwischen jedoch auf. Der Sturm aus westlichen Richtungen trieb das Wasser der Ostsee von den Küsten weg, sodass für den Sonnabendmorgen zunächst mit eher niedrigen Wasserständen gerechnet wurde. Wenn der Wind nachlässt und das Wasser zurück fließt, sei wegen des sogenannten Badewanneneffekts mit höheren Wasserständen zu rechnen, hieß es.

Einschränkungen im Bahn- und Fährverkehr

Wegen des Sturms hatte die Deutsche Bahn am Freitagnachmittag den Personenverkehr in ganz Norddeutschland sowie Teilen von Nordrhein-Westfalen eingestellt. Die Fährreederei Scandlines stellte Fahrten zwischen Rostock und dem dänischen Gedser ein. Auch andere Fähren stellten den Betrieb ein. Inzwischen verkehren die Fähren zwischen Rostock und Gedser wieder fahrplanmäßig.

Der Regionalverkehr ist auf den meisten Linien noch immer eingestellt. Auf den Strecken laufen derzeit Erkundungsfahrten. Je nach Wetterlage, Schäden und möglicher Räumungsarbeiten wird der Betrieb erst schrittweise im Laufde des Samstags wieder aufgenommen. Es zeichne sich laut Bahn aber schon ab, dass mehrere Strecken länger nicht befahrbar seien. Die S-Bahn in Rostock fährt jedoch inzwischen wieder. Reisende sollten sich bitte über die kostenfreie Sonderhotline informieren: 08000 99 66 33

