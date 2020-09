Stand: 22.09.2020 15:21 Uhr - NDR 1 Radio MV

Nach dem Schulgipfel: Vorbehalte aus MV

Die Ergebnisse des Schulgipfels im Kanzleramt am Montagabend stoßen in Mecklenburg-Vorpommern auf Vorbehalte. So sagte der Landesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), Michael Blanck, zu NDR 1 Radio MV, dass er keinen wirklichen Ansatz in diesen Ergebnissen sehe. Er begrüßte zwar die Idee der neuen Dienstlaptops, diese würden aber die Probleme nicht lösen. Probleme, die es bereits vor Corona gab.

Weiterhin Lehrer dringend gesucht

Zum Beispiel gebe es noch immer einen großen Lehrermangel im Land. Außerdem fehle weiterhin ein Programm für bauliche Maßnahmen an Schulen. Und die nun beschlossenen Endgeräte seien auch nur dann sinnvoll, wenn alle Schulen und Haushalte an ein schnelles Netz angeschlossen seien. Deutliche Signale aus Berlin vermisst er.

Gewerkschaft: Politik ist zu spät dran

Maik Walm von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Mecklenburg-Vorpommern sagte, die Politik sei auf allen Ebenen mit Blick auf die kommenden Monate zu spät dran. Lange bekannte Mängel bei Technik, Personal und der baulichen Situation gefährdeten die Bildung und die Gesundheit, so Malm weiter. Beide Vertreter sind skeptisch, dass die am Montag genannten Fristen zu den angekündigten Projekten überhaupt eingehalten werden, denn die seien unrealistisch.

