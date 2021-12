Stand: 15.12.2021 14:46 Uhr Nach Verpuffung in Priborn: Mann noch immer nicht vernehmungsfähig

Noch immer sind die Hintergründe einer Gasverpuffung in einem Wohnhaus in der vergangenen Woche in Priborn bei Röbel (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) unklar. Eine 65-jährige Frau war tot in dem Haus entdeckt worden, ihr Ehemann überlebte schwer verletzt und wurde in eine Spezialklinik nach Berlin gebracht. Er sei immer noch nicht vernehmungsfähig, hieß es von der Staatsanwaltschaft. Gegen den Mann wird wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes ermittelt. | 15.12.2021 14:46

