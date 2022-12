Stand: 21.12.2022 14:06 Uhr Nach Unfall auf A24 bei Zarrentin: Fahrer flüchtet zu Fuß

Nach einem Unfall mit drei Autos auf der A24 bei Zarrentin hat die Polizei erfolglos mit einem Hubschrauber und einem Fährtenhund nach einem geflüchteten Fahrer gesucht. Er war am Dienstaabend auf dem Weg in Richtung Hamburg mit seinem Wagen aus unbekanntem Grund in die Mittelleitplanke geprallt und dann – offenbar unverletzt – geflüchtet. Ein nachfolgendes Auto konnte zwar rechtzeitig bremsen, wurde dann aber von einem dritten Wagen von hinten gerammt. Beide Fahrer blieben unverletzt. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf 27.000 Euro.

