Nach Unfall: Satower Ortsteil tagelang ohne Strom Stand: 27.12.2024 06:37 Uhr Im Satower Ortsteil Hanstorf ist ein Autofahrer gegen eine Umspannstation gekracht. Die Reparatur kann mehrere Tage dauern.

Mehrere Haushalte in Satow (Landkreis Rostock) müssen nach einem Autounfall derzeit ohne Strom, Heizung und warmes Wasser auskommen. Am Donnerstagabend ist ein Auto gegen eine Umspannstation gefahren und hat damit einen Stromausfall verursacht. Der 20-jährige Autofahrer hatte laut Polizei in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren - vermutlich weil er zu schnell unterwegs war.

Polizei schätzt den Schaden auf 45.000 Euro

Das Auto prallte erst gegen einen geparkten Wagen und dann gegen die Umspannstation. Dadurch wurde die Stromversorgung im Ortsteil Hanstorf unterbrochen. Die Reparatur der Umspannstation wird offenbar mehrere Tage dauern. Wieviele Haushalte betroffen sind, ist aktuell noch unklar. Die beiden Insassen des Unfallfahrzeugs kamen verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf zirka 45.000 Euro.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock