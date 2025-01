Nach Tortenangriff auf Lindner: Kritik am Sicherheitskonzept Stand: 10.01.2025 09:38 Uhr Nach dem Angriff mit einer Schaumtorte auf FDP-Chef Lindner in Greifswald ist Kritik am Sicherheitskonzept laut geworden. Zahlreiche Bundespolitiker haben die Aktion verurteilt. Nun gibt es auch Kritik am Sicherheitskonzept der Veranstalter und der Behörde.

Beobachter der Wahlkampfveranstaltung der FDP am Donnerstagabend berichten von kaum durchgeführten Taschenkontrollen seitens des Veranstalters in Greifswald. Für den Personenschutz von Spitzenpolitikern ist das Bundeskriminalamt (BKA) zuständig. Ein BKA-Sprecher sagte, in Zeiten des Wahlkampfes wollten Politiker besonders nah an den Menschen sein. So sei es möglich gewesen, dass die 34-jährige Linken-Nachwuchspolitikerin Christiane Kiesow eine Torte aus Rasierschaum auf den FDP-Chef werfen konnte. Innenminister Christian Pegel (SPD) verurteilte Attacken auf Wahlkämpfer und kündigte an, entschieden gegen Angreifer vorzugehen. "Unsere Polizei wird jeden dieser Angriffe konsequent aufarbeiten und an die Justiz zur Strafverfolgung weitergeben", so Pegel. Es sei eine gemeinsame zentrale Aufgabe, die Demokratie zu schützen und zu verteidigen und für einen fairen Wahlkampf zu sorgen.

Zunächst keine internen Konsequenzen für Tortenwerferin

Unterdessen ist noch unklar, ob und welche Konsequenzen der Angriff für Kiesow haben wird. Der Greifswalder Linke-Kreisvorsitzende Daniel Seiffert sagte, er sei "kein Freund von Schnellschüssen" und werde zunächst das Gespräch mit ihr suchen, um ihre Beweggründe zu erfragen. Kiesow gehöre seit Sommer des vergangenen Jahres dem Kreisvorstand Peene-Uecker-Ryck an, zu dem auch die Stadt Greifswald zählt, so Seiffert. Die 34-Jährige sei dort unter anderem für Veranstaltungen, Kommunalpolitik und Social Media zuständig. Bislang hat sich Kiesow nicht zu dem Vorfall geäußert. Linken-Landeschef Hennis Herbst und Bundesgeschäftsführer Janis Ehling verurteilten den Angriff auf den Liberalen als "undemokratisch". Derzeit ermitteln Polizei und Staatsschutz gegen die 34-Jährige.

