Stand: 31.01.2022 13:26 Uhr Nach Tod zweier Polizisten: Einsatzfahrzeuge mit Trauerflor

Nachdem zwei Polizisten in Rheinland-Pfalz bei einem Einsatz erschossen wurden, hat Innenminister Christian Pegel (SPD) Trauerflor für die Fahrzeuge sowie für die Social Media Accounts der Landespolizei in Mecklenburg-Vorpommern angeordnet. Laut einer Sprecherin sind Pegel und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ministeriums zutiefst erschüttert und in Gedanken bei den Familien, Freunden und Kollegen der getöteten Polizisten. | 31.01.2022 13:25