Nach Stürmen: Aufräumarbeiten in MVs Wäldern dauern an Stand: 21.03.2022 15:35 Uhr Vier aufeinanderfolgende Stürme haben den Wäldern in Mecklenburg-Vorpommern stark zugesetzt. Auch einen Monat nach dem letzten Orkan "Antonia" ist das Ausmaß der Schäden noch nicht erfasst.

Noch immer ist der wirtschaftliche Schaden der Stürme nicht zu beziffern. Doch die Schäden werden noch über Generationen zu spüren sein, so die Einschätzung vom Landesverband der privaten Waldbesitzer. Drei Stürme hätten die Bäume locker geschüttelt, der vierte habe sie dann umgedrückt. Ganze Hänge wurden entwurzelt, Schneisen freigelegt, nach wie vor sind große Kahlflächen zu sehen.

AUDIO: Nach Orkantiefs: Aufräumen im Wald dauert an (3 Min) Nach Orkantiefs: Aufräumen im Wald dauert an (3 Min)

Steigende Temperaturen locken Borkenkäfer hervor

Gerade jetzt, wenn die Temperaturen steigen, ist es umso wichtiger, dass die Wälder möglichst schnell aufgeräumt werden, sagt Karl-Joachim von Brandenstein vom Landesverband der privaten Waldbesitzer. "Dann wird der Borkenkäfer sich auch wieder einfinden", so von Brandenstein. Die vorrangige Aufgabe sei es jetzt, alles am Boden liegende Holz aus dem Wald zu schaffen, da es Brutplätze für die Borkenkäfer biete. Mindestens 500 Meter müsse es demnach weg von der Waldgrenze, damit der Schädling nicht zurückfliegen kann. Vor den Waldarbeitern liegt eine Menge Holz: 4.000 Festmeter Windwurf allein in den Brohmer Bergen (Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte). Normalerweise werden dort im gesamten Jahr 1.500 Festmeter geerntet.

Nächste Schritte: Aufforsten und jagen

Die nächsten Schritte bei den Aufräumarbeiten sind von Brandenstein zufolge das Aufforsten und das Jagen. Denn wenn zu viel Wild im Wald ist, dienen die jungen Bäume als schmackhafte Nahrungsquelle und haben kaum eine Chance zu überleben. Wirtschaftlich hätte es die Waldbesitzer jedoch schlimmer treffen können, sagt von Brandenstein. "Wäre das vor zwei Jahren passiert, da sind die Preise sehr im Keller gewesen, hätte manch ein Privatwaldbesitzer das finanziell einfach nicht überstanden."

Dieses Thema im Programm: Landfunk | 21.03.2022 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Umweltschutz