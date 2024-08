Nach Schüssen in Zingst: Tatverdächtiger festgenommen Stand: 19.08.2024 16:55 Uhr Im Fall der Schüsse in Zingst hat die Polizei heute einen Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann sitzt bereits in Untersuchungshaft.

Nach den nächtlichen Schüssen auf eine Gruppe von Besuchern einer Bar in Zingst (Landkreis Vorpommern-Rügen) vor zehn Tagen hat die Kripo Anklam jetzt einen dringend Tatverdächtigen gefasst. Es handelt sich um einen 22 Jahre alten Deutschen aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Gegen ihn ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Das Amtsgericht Stralsund hat bereits Haftbefehl erlassen. Zu den Hintergründen oder einem möglichen Motiv der Tat macht die Polizei keine Angaben, da die Ermittlungen noch laufen.

25-Jähriger schwebte in Lebensgefahr

Am 8. August wurden auf dem Seebrückenvorplatz in Zingst zwei 24 und 25 Jahre alte Männer durch Schüsse schwer verletzt. Beide Opfer wurden anschließend ins Helios Klinikum Stralsund gebracht. Zwischenzeitlich befand sich der 25-Jährige in kritischem Zustand. Inzwischen schwebt keines der Opfer mehr in Lebensgefahr.

