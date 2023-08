Stand: 28.08.2023 17:53 Uhr Nach Schüssen in Gnoien: Tatverdächtiger ermittelt

Nachdem im Juli in Gnoien im Landkreis Rostock mehrere Gebäude beschossen wurden, ist nun ein Tatverdächtiger ermittelt worden. Es handelt sich um einen 18-Jährigen aus der Kleinstadt. Nach einem Gerichtsbeschluss wurde seine Wohnung durchsucht und die mutmaßliche Tatwaffe, ein Luftgewehr, sowie Munition sichergestellt. Das sagte ein Polizei-Sprecher NDR 1 Radio MV. In Vernehmungen hat der 18-Jährige eine Tat zugegeben, welche genau ist noch unklar. Ende Juni, Anfang Juli wurden in Gnoien vier Gebäude beschossen - ein Wohnhaus, eine Schule, eine Sporthalle und ein Restaurant, das dem Bürgermeister und DEHOGA-Landeschef Lars Schwarz gehört. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Waffengesetz laufen weiter, da die Polizei vermutet, dass der 18-Jährige auch für die anderen Taten verantwortlich sein könnte.

