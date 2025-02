Nach Sabotage: Marine taucht jetzt bis auf Nord-Stream-Tiefe

Stand: 12.02.2025 10:46 Uhr

Als Reaktion auf die angespannte Sicherheitslage hat die Deutsche Marine die Ausbildung ihrer Taucher neu ausgerichtet. Dadurch sind auch in der Ostsee Tauchvorgänge in größeren Tiefen möglich. Die Nord-Stream-Pipelines explodierten 2022 in etwa 80 Metern Tiefe.