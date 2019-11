Stand: 26.11.2019 14:19 Uhr

Nach SEK-Skandal: Zwei Top-Polizisten werden versetzt

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) hat überraschend zwei Spitzen-Positionen in der Landespolizei neu besetzt. Der Direktor des Landeskriminalamtes, Ingolf Mager, wird ins Ministerium versetzt. Der langjährige Leiter der Polizeiabteilung, Frank Niehörster, übernimmt ebenfalls eine neue Aufgabe im Innenressort. Caffier sagte am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Schwerin, es gehe um einen Neuanfang in der Landespolizei.

Razzien wegen rechtsextremer Tendenzen

Der angekündigte Wechsel in den Top-Positionen kommt sechs Monate nach den spektakulären Ermittlungen und Razzien gegen fremdenfeindliche und rechtsextreme Tendenzen im Spezialeinsatzkommando (SEK). Kurz vor der überraschenden Bekanntgabe der Personalien hatte die Ende Juni eingesetzte unabhängige SEK-Untersuchungskommission die Ergebnisse ihre Arbeit vorgestellt.

Kommission moniert falsche Führungskultur

Das dreiköpfige Gremium unter Leitung des ehemaligen Verfassungsschutz-Präsidenten Heinz Fromm macht klar: Für einen Generalverdacht gegen die Polizei gebe es keinen Anlass, die Vorfälle seien auf die dritte Gruppe im SEK beschränkt. Eine falsche Führungskultur habe mit dazu beigetragen, dass sich diese Einheit abschotten konnte. Frühe Hinweise auf rechtsextremes Gedankengut seien auch von Führungskräften unbemerkt geblieben. Acht aktive oder ehemalige Beamte seien suspendiert worden, gegen vier von ihnen laufen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Schwerin. Einer von ihnen, Marco. G., steht seit der vergangenen Woche in Schwerin vor Gericht.

Empfehlungen der Kommission sollen umgesetzt werden

Caffier will einige Empfehlungen der Kommission umsetzen. Immerhin sei das Vertrauen in die Polizei beschädigt worden. Das SEK ist künftig nicht mehr dem Landeskriminalamt, sondern der Bereitschaftspolizei unterstellt. Eine Arbeitsgruppe soll die Aufgaben des SEK klarer festlegen. Die Kommission hatte beklagt, dass die knapp 40-köpfige Einheit mit ihren Anforderungen bei speziellen Lagen "zu Lande, zu Wasser und in der Luft" schlicht überfordert sei. Sie könne nicht alles erledigen. Außerdem sollen die Auswahltests für neue Beamte psychologisch ausgewertet werden, um ein extremistisches Gedenkengut frühzeitig zu erkennen. Eine neue Führungskultur soll zudem stärker auf einzelne Beamte eingehen.

Für Caffier ist der Abschlussbericht der Kommission kein Schlussstrich. Künftig solle in der Landespolizei genauer hingeschaut werden. Extremistische Haltungen hätten in der Polizei keinen Platz, so Caffier.

