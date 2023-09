Stand: 13.09.2023 06:03 Uhr Nach Produktionsstart in Pasewalk: Birkenstock geht an die Börse

Der deutsche Sandalenhersteller Birkenstock will an die New Yorker Börse gehen. Aus einem Dokument auf der Website der US-Börsenaufsicht SEC geht hervor, dass das Unternehmen am Dienstag die Unterlagen für einen Börsengang in den USA eingereicht hat. Birkenstock hat seinen Sitz in Linz am Rhein, beschäftigt rund 6.200 Menschen weltweit und produziert nahezu ausschließlich in Deutschland. Erst vor wenigen Tagen hatte das Unternehmen ein Werk in Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) gegründet. Seit 2021 gehört es der US-französischen Beteiligungsgesellschaft L Catterton und der privaten Investmentgesellschaft der französischen Milliardärsfamilie Arnault.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 13.09.2023 | 06:00 Uhr