Nach Oktoberferien an Schulen in MV 14 Tage Maskenpflicht Stand: 29.09.2021 15:39 Uhr Nach den Herbstferien (2. bis 9. Oktober) gilt an allen Schulen in Mecklenburg-Vorpommern zunächst wieder die Maskenpflicht. Das teilte das Bildungsministerium am Mittwoch mit.

Zwei Wochen lang müssen Schüler und Lehrer damit nach den Oktoberferien an den Schulen wieder Maske tragen - auch während des Unterrichts und unabhängig von der risikogewichteten Einstufung ihrer Region. Das ergebe sich aus der aktuellen Corona-Schulverordnung, teilte ein Sprecher des Bildungsministeriums mit. Schon zu Beginn des Schuljahres - nach den Sommerferien - mussten alle Schüler sowie die Beschäftigten an den Schulen zwei Wochen lang Maske tragen.

Schule in MV geht am 11. Oktober wieder los - dann mit Maske

Dem Bildungsministerium zufolge dient die Maskenpflicht dem gegenseitigen Schutz, wenn der Unterricht am 11. Oktober nach den Ferien wieder aufgenommen wird. Ebenso müssten Schüler an ihrem ersten Schultag auch wieder die schriftliche Erklärung zum Reiseverhalten in den Ferien abgeben und damit bestätigen, dass sie nicht in Quarantäne müssen.

Weitere Informationen Corona-Live-Ticker: Weitere Veranstalter entscheiden sich für 2G Die Hamburgische Staatsoper und Fußball-Drittligist SV Meppen lassen künftig nur noch Geimpfte und Genesene in ihre Spielstätten. Mehr Corona-News im Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 29.09.2021 | 16:00 Uhr