Nach Niedersachsen-Urteil: Einzelhandel in MV hofft auf Ende von 2G Stand: 17.12.2021 05:51 Uhr Eine wichtige Corona-Maßnahme könnte auch in Mecklenburg-Vorpommern ein Fall für die Justiz werden. Der Einzelhandel will seinen Widerstand gegen die 2G-Regel verstärken. Am Donnerstag hatte das Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg die Regel für Niedersachsen kassiert.

Auch Ungeimpfte dürfen in Niedersachsen ab sofort wieder in alle Geschäfte - das hatten die Richter am Donnerstag entschieden. Sie halten die Maßnahme für nicht notwendig und auch nicht mit dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz vereinbar. "Zudem könnten die Kunden, wie in vielen anderen Alltagssituationen, auch im Einzelhandel verpflichtet werden, eine FFP2-Maske zu tragen", schrieb das Gericht. Der Beschluss ist laut einer Mitteilung nicht anfechtbar. Geklagt hatte nach Angaben des Kläger-Anwalts die Kaufhauskette Woolworth.

Applaus und Hoffnung in MV

Der Handelsverband Nord begrüßt das Urteil. Geschäftsführer Kay-Uwe Teetz verweist auf ein Rechtsgutachten seines Verbandes. Danach sei die 2G-Regel im Einzelhandel unverhältnismäßig und unzulässig - der Verband beklagt große Verluste im Weihnachtsgeschäft. Einzelne Mitglieder in Mecklenburg-Vorpommern würden bereits eine Klage vor dem Oberverwaltungsgericht in Greifswald vorbereiten. Ein Sprecher des Gerichts erklärte, bisher gebe es nur Klagen von ungeimpften Bürgern, die sich gegen die 2G-Regel im Einzelhandel wehren würden. Ein Sprecher der Landesregierung sagte, man werde sich das Urteil aus Niedersachsen ansehen.

